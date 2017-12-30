أجرت المملكة حتى الآن 44 عملية لفصل التوائم السيامية لحالات من 20 دولة حول العالم، متكفلة بكامل مصاريفها، حيث تصل تكلفة العملية الواحدة إلى 1.5 مليون ريال.
واكتسبت المملكة خبرة واسعة في مجال فصل وعلاج التوائم السيامية على مدى 28 عاماً، من خلال كادر طبي من 70 طبيباً وفنياً متخصصين في هذا النوع من العمليات الدقيقة التي يستغرق إجراء العملية الواحدة منها بين 8 إلى 24 ساعة.
واستقبلت المملكة وفقاً لقناة “الإخباربة”حالات توائم السيامية من كل من بولندا، وباكستان، والفلبين، ومصر، والسودان، والجزائر، وليبيا، والمغرب، بالإضافة لسوريا، واليمن والصومال، والعراق، وفلسطين، وتنزانيا، والكاميرون، وماليزيا، إلى جانب عمان، والأردن، والبحرين.
وفيما يلي بعض العمليات التي أجرتها المملكة:
التوأم البولندي| “أولغا” و”داريا”- 2005
التوأم السعودي| “رنا” و”رنيم”-مايو 2014
التوأم السوداني| “محمود” و”ممدوح”-مايو 2014
التوأم العراقي| “كريس” و”كريستيان”-أبريل 2014
التوأم اليمني| “عبدالله” و”عبدالرحمن”- فبراير 2015
فصل توأم طفيلي مصري| “أحمد”-مارس 2015
التوأم اليمني| “عبدالعزيز” و”عبدالله”-يونيو 2015
التوأم السوري| “تقى” و”يقين” -2016
التوأم الباكستاني| “فاطمة” و”مشاعل”- مارس2016
التوأم السوداني| “وضاح”و”رماح”-أكتوبر 2016
التوأم السوداني|”جود” و”جنى”- نوفمبر 2017
وفق”أخبار24″.
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