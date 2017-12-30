ضبطت وزارة التجارة والاستثمار أحد المتاجر بجدة، وأوقعت عليه غرامة فورية، كما تم استدعاء مالك المنشأة، لاستكمال الإجراءات وفقاً لنظام حماية المنافسة، وذلك بعد قيام المتجر بوضع سعرين مختلفين على سلعة واحدة.
وأكد متحدث الوزارة عبدالرحمن الحسين، أن فرق الوزارة باشرت بلاغاً ورد من مواطن، وضبطت مخالفة وضع سعرين على سلعة واحدة بمحل تجاري بجدة، وتم تحرير مخالفات وتوقيع غرامات على المتجر، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ الفوري عند اكتشاف مخالفة أو الاشتباه بوجود مخالفة.
وكان أحد المواطنين قد وثق عبر مقطع فيديو نشره عبر “تويتر” مخالفة قال إنها في أحد المولات بجدة، وأظهر المقطع أن المحل وضع سعرين على ملابس أطفال، وذلك بتغطية السعر الأصلي بلاصق عليه سعر آخر أعلى من السعر الأول.
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