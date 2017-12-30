أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه لن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المخالفات المرورية.
ورد الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة على “تويتر” الذي تديره هيئة الزكاة والدخل، على مغرد تساءل عن حقيقة فرض الضريبة على المخالفات، حيث أكد الحساب أنه لا تفرض ضريبة القيمة المضافة على المخالفات المرورية.
وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية أنباء عن فرض ضريبة القيمة المضافة على المخالفات المرورية، وهو ما نفته الهيئة.
وتبدأ الهيئة تحصيل ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من بعد غدٍ الإثنين (1 يناير 2018) على السلع والخدمات بنسبة 5 %. وفق”أخبار24″.
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