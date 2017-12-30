ذكرت صحيفة محلية أن عدداً من الجامعات أعفت بعضاً من مسؤوليها وأعضاء بهيئة التدريس من مناصبهم، وذلك لتورطهم في نشر بحوثهم في مجلة علمية “وهمية”.
وأبانت صحيفة “المدينة”، أن الأكاديميين الذين تم فصلهم حصلوا على ترقيات أكاديمية بموجب البحوث التي قاموا بنشرها في مجلة (أوميكس) الوهمية، لافتة إلى أن إحدى الجامعات وجهت تعميماً شديد اللهجة لهؤلاء، واصفة ما أقدموا عليه بالممارسات غير الأخلاقية، مطالبة إياهم بسحب أبحاثهم المنشورة فيها.
من جهتها، ذكرت صحيفة “عكاظ” أن أعداداً كبيرة من الباحثين السعوديين نشروا أبحاثهم في مجلة ” أوميكس” ومن بينها أبحاث في تخصصات علمية حساسة في مجالات الطب والهندسة، مبينة أن إحدى المحاكم الأمريكية أصدرت مؤخراً حكما قضائياً ضد الشركة الهندية التي تتبع لها المجلة الوهمية، وطالبتها بوقف ممارساتها “الخادعة والمضللة”.
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