يستقبل أ. سفر بن مسعود بن شميعان نائب رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة الخرج المواطنين للنظر في الشكاوى والملاحظات والاقتراحات المقدمة من سكان المحافظة وذلك يوم غداً الاحد الموافق ١٣-٤-١٤٣٩بعد صلاة المغرب حتى الى الساعة السابعة والنصف مساء بمقر المجلس البلدي لبلدية محافظة الخرج.
ويعد هذا اللقاء من لقاءات المجلس البلدي مع المواطنين والذي يهدف الى مشاركة المواطنين في دعم العمل البلدي بالاضافة الى التواصل مع أهالي المحافظة .
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