فاز فريق النصر على الأهلي 1/3 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم (الجمعة) ضمن الجولة 16 للدوري السعودي للمحترفين، بعد أن كان الشوط الأول قد انتهى بهدف نظيف لصالح النصر.
سجل أهداف المباراة للنصر كل من عبدالعزيز الجبرين د 36 وليوناردو رودريغز د 61 ثم اختتم أهداف النصر اللاعب محمد فوزير د 76، فيما أحرز هدف الأهلي الوحيد اللاعب يوانيس فتفاتزيديس د 59.
بهذا الفوز يحتل فريق النصر المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بينما يظل الأهلي في مركز الوصيف برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر، الذي ما زال لديه مباراتان مؤجلتان.
مالك خلق ملخص طويل؟
سم هذي زبدة مباراة #النصر_الأهلي#دوري_بلس pic.twitter.com/Qsa0t9PY3Z
— دوري بلس (@dawriplusksa) 29 décembre 2017 وفق”أخبار”.
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