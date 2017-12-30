عند بيع هاتفك الذكي لشخص آخر؛ فإن همك الأكبر يكون نقل بياناتك الشخصية الهامة ومحتوياتك الرقمية الثمينة ومنع وقوعها في يد شخص آخر؛ لذا عليك اتباع الخطوات التالية لتتمكن من الاستغناء عن هاتفك القديم –أندرويد كان أو آيفون- دون السيطرة على بياناتك.
احصل على جهات الاتصال
يجب عليك التأكد أولاً أن معلوماتك الأخيرة قد تم مزامنتها حديثاً مع حسابك على آبل أو غوغل حسب نوع هاتفك –أندرويد أو IOS-، بعد ذلك سيتم ترحيل البيانات بمجرد تسجيل بيانات حسابك بهاتفك الجديد.
الانتقال بين منصات مختلفة
إن كنت تعتزم الانتقال لهاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد فسيكون الأمر بسيطاً إذا كنت تستخدم حساب جيميل كحساب رئيسي لتخزين تفاصيل جهات الاتصال والتقويم، أما إذا كان حسابك الرئيسي هو آيكلاود فإنك ستحتاج إلى نقل جهات اتصالك والتقويم إما يدويًا أو من خلال استخدام تطبيقات خارجية.
أما إن كنت قررت الانتقال من جهاز يعمل بنظام التشغيل أندرويد إلى هاتف آيفون؛ فقم بتسجيل الدخول إلى حساب غوغل الخاص بك، وسيقوم الهاتف بالباقي، فضلاً عن أنه إذا كنت ستنتقل لهاتف يعمل بنظام التشغيل iOS 9 أو الأحدث؛ فإن آبل أصدرت تطبيقاً يدعى Move to iOS على هواتف أندرويد للمساعدة في نقل الصور والرسائل.
أخذ نسخة احتياطية من تطبيقاتك وبياناتك
إذا كنت تستخدم نظام التشغيل أندرويد 6.0 مارشميلو أو نسخة أحدث، يمكنك أخذ نسخة احتياطية من معلومات تطبيق معين، حيث يمكنك الوصول إلى هذا الخيار في نفس القائمة الخاصة بأخذ نسخة احتياطية من جهات اتصالك والتقويم.
أما إذا كنت من مستخدمي نظام التشغيل iOS؛ فإن عليك توفير حاسب شخصي مع تطبيق آيتونز ومن ثم عمل نسخة كاملة من التطبيق الموجود على هاتفك.
نقل ملفات الموسيقى والصور والفيديو
إذا كان هاتفك يعمل بنظام التشغيل أندرويد، قم بتوصيل هاتفك بالحاسب الشخصي باستخدام مدخل يو إس بي، وبمجرد ظهور هاتفك في مستكشف الملفات الخاص بحاسبك اذهب إلى مجلدات الكاميرا والموسيقى، ثم قم بنقلها إلى حاسبك.
وتستخدم كل هواتف آيفون طريقة مشابهة، ولكن من خلال تطبيق آيتونز بدلاً من ذلك.
تأكد من حذف كل شيء
لحذف البيانات نهائياً؛ تأكد من تفعيل خاصية تشفير البيانات إن لم تكن فعالة من قبل، وبعد ذلك يمكن إعادة الهاتف إلى إعدادات ضبط المصنع، بحيث يتعذر على المالك الجديد للجهاز قراءة أية بيانات، وسيتم حذف ذاكرة الهاتف الداخلية من التطبيقات المثبتة، الصور، مقاطع الفيديو، حسابات البريد الإلكتروني، الحسابات الشخصية وأي شيء آخر. وفق”أخبار24″.
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