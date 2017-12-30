أظهرت مجموعة من الصور آخر تطورات العمل في مشروع إعادة تأهيل بئر زمزم بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، التي تشرف عليها الإدارة العامة للمشاريع بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأوضحت إمارة مكة، اليوم السبت، أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 36%، مشيرة إلى أن أعمال إعادة التأهيل ستنتهي قبل حلول شهر رمضان المقبل.
يشار إلى أن مشروع تطوير بئر زمزم ينقسم إلى قسمين رئيسين؛ يشمل القسم الأول استكمال إنشاء عبارات الخدمات الخاصة بزمزم، وعددها خمس عبارات من جهة المطاف الشرقي، ويصل عرض العبارات الإجمالي ٨ أمتار وطولها ١٢٠ متراً.
ويتضمن القسم الثاني من المشروع استكمال المرحلة الأخيرة من تعقيم ومعالجة البيئة الخاصة بالمناطق المحيطة ببئر زمزم من بواقي الخرسانات والحديد الخاص بالقبو القديم بالمسجد الحرام، للتقليل من نسبة المواد الضارة بمصادر مياه زمزم قدر الإمكان.
وفق”أخبار24″.
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