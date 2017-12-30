حددت وزارة الإسكان قيمة العربون الذي يدفعه المستفيد للمطورين العقاريين بما لا يزيد على 5% من قيمة الوحدة المباعة أو المؤجرة على الخارطة، وتشمل هذه النسبة الرسوم، وتكاليف الخدمات الإدارية.
وألزمت الوزارة المطور بدفع شرط جزائي للمستفيد بنسبة لا تقل عن 7% من قيمة الوحدة في تأخر المطور في تسليم الوحدة المباعة أو المؤجرة عن التاريخ المتفق عليه بالعقد، يتم حسابها على أساس يومي.
وأعطت الوزارة المستفيدين الحق في الانسحاب من العقد المبرم في حال تأخر المطور في تسليم الوحدة في مدة لا تزيد على 180 يوماً من تاريخ التسليم المتفق عليه، فيما أعطت الوزارة المطور الحق في الانسحاب إذا تأخر المستفيد عن السداد لمدة لا تقل عن 21 يوماً عن كل دفعة.
واشترطت الوزارة ألا تقل مدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخرسانية، وأعمال العزل للمباني، عن 10 سنوات من تاريخ تسليم الوحدة، وألا تقل مدة الضمان للأعمال الميكانيكية والكهربائية عن سنة. وفق”أخبار24″.
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