تصدت القوات السعودية قبالة الحثيرة بجازان مدعومة بطيران التحالف لهجمات متزامنة للمليشيات الحوثية على أكثر من محور، وأوقعت بأكثر من 20 مسلحاً، بينهم خبير صواريخ يحمل صاروخ “إيجلا” المضاد للطيران أثناء تحصنه في أحد الخنادق قبالة الحدود، فيما فرَّ آخرون، وتم تدمير عدة دراجات نارية وآليات نقل مسلحة.
كما أحبطت القوات محاولة المليشيات التسلل والهجوم على أحد المواقع التي تم تطهيرها منهم سابقاً، وأسفرت المواجهات عن مصرع 6 مسلحين، وتدمير صواريخ من طراز “سام 7” كانت بحوزة المليشيات أثناء محاولة نصبها قبالة القرى السعودية.
وفي جبهة الخوبة؛ نفذت القوات بحسب “الوطن” عدة عمليات نوعية، نتج عنها مصرع 44 حوثياً، والسيطرة على مواقع المليشيات، وتطهير عدد من الأودية والمباني الحدودية المهجورة، بالإضافة إلى تدمير عربات وعتاد عسكري.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج