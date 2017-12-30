تم خلال مزاد علني أقيم يومي أمس الجمعة وأول أمس الخميس، بيع خيول تابعة لأحد الإسطبلات بالرياض، وذلك لأجل رد حقوق المساهمين المتضررين من مساهمتي “أرض الحرم” و”إثراء مول”.
وكانت محكمة التنفيذ بالرياض أعلنت عن بيع جميع الخيول التابعة لإسطبل “شواهد” بالجنادرية والبالغ عددها 116 خيلاً، مبينة أن الخيول مسجلة ومرقمة بشرائح خاصة لدى نادي الفروسية.
وكانت لجنة المساهمات العقارية ذكرت أن مساهمة “أرض الحرم” المتعثرة بمكة المكرمة بلغت قيمتها في عام 2006 نحو 260 مليون ريال، فيما تعثرت مساهمة مشروع “إثراء مول” بالرياض منذ أكثر من 5 سنوات، وتدخلت وزارة التجارة لإنهاء المشروع، ورد حقوق المساهمين. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج