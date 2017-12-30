تشرع ستة قطاعات أمنية بوزارة الداخلية لترك عباءة الوزارة، والانضمام لرئاسة أمن الدولة المنشأة حديثاً، اعتباراً من بعد غدٍ الإثنين؛ عملاً بالأمر الملكي الصادر بهذا الصدد، والذي نص على بدء العمل به مطلع السنة المالية الجديدة (1439/1440).
وستنفصل عن وزارة الداخلية كلٌ من: “المديرية العامة للمباحث “، و”قوات الأمن الخاصة” و”قوات الطوارئ الخاصة” و”طيران الأمن”، و”الإدارة العامة للشؤون الفنية” و”مركز المعلومات الوطني” وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، وتُضم إلى “رئاسة أمن الدولة”.
كما سينتقل إلى “رئاسة أمن الدولة” كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين – مدنيين وعسكريين- وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر في 20 يوليو الماضي أمراً ملكياً بتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية وفصل قطاع الشؤون الأمنية المتعلق بأمن الدولة في جهاز جديد باسم “رئاسة أمن الدولة”، ونص الأمر على نقل القطاعات المذكورة إلى الجهاز الجديد.وفق “أخبار24”.
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