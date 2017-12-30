أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن مساكن الأسر أو الأقرباء حتى الدرجة الرابعة والممولة بالمرابحة أو الإجارة مُعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح مدير إدارة العمليات بضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل حمود الحربي وفقاً لـ”عكاظ”، أن شركات ومؤسسات القطاع العقاري ستقوم بالتسجيل على مرحلتين، إحداهما شهرية تخص الشركات التي تصل إيراداتها السنوية 40 مليون ریال فأكثر، والثانية ربع سنوية وتخص الشركات التي تقل إيراداتها عن 40 مليوناً.
ولفت إلى أن ضريبة القيمة المضافة تطبق في أكثر من 160 دولة، مبيناً أن نجاح التجربة يحتاج إلى تعاون منشآت القطاع الخاص مع الجهات الحكومية.
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