سجّل أحد رجال الدفاع المدني بمنطقة حائل موقفاً بطولياً بعدما سارع إلى إنقاذ طفل حاصرته النيران بإعطائه أسطوانة الأكسجين الخاصة به، مُعرضاً حياته للخطر.
وذكرت مصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن رجل الدفاع المدني مشعل العنزي نُقل إلى المستشفى؛ إثر تعرضه للاختناق بعدما أعطى أسطوانة الأكسجين الخاصة به لطفل؛ من أجل إنقاذه خلال إخماد حريق بأحد المنازل في منطقة حائل.
بدوره، أوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بحائل سلطان البراهيم أن فرق الدفاع المدني و4 فرق إسعافية تدخلت لإخماد حريق وقع في منزل من عدة شقق بحي صديان الغربي.
ولفت إلى أن فرق الهلال الأحمر قامت بإسعاف ونقل 13 حالة مصابة إلى المستشفيات بينها 7 حالات إصابتها بين خطيرة ومتوسطة، مبينةً أنه تم علاج 6 حالات من الاختناق في موقع الحادث. وفق”أخبار24″.
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