جددت هيئة النقل العام التأكيد على أن قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين سيبدأ تنفيذه في مختلف مدن المملكة بالموعد المحدد له اعتباراً من 1 رجب المقبل.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة عبدالله المطيري في تدوينة عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر” مساء أمس الجمعة، إن البدء في تنفيذ القرار في هذا الشأن يأتي بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة النقل ووزارة العمل.
وكان وزير العمل والتنمیة الاجتماعیة علي بن ناصر الغفیص، قد أصدر قراراً في سبتمبر الماضي، يقضي بقصر العمل في منافذ تأجیر السیارات على السعوديین، وذلك اعتباراً من غرة رجب من العام الجاري. وفق”أخبار24″.
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