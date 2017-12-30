اتسعت رقعة الاحتجاجات التي تشهدها المدن الإيرانية منذ أول أمس الخميس؛ بسبب انتشار الفساد بالبلاد، بعدما دخلت عدة مدن في موجة الاحتجاجات أمس (الجمعة).
وتواصلت الاحتجاجات لليوم الثالث على التوالي بمدن مشهد وكرمانشاه وشيراز ولرستان وأصفهان، قبل أن تحاول السلطات الإيرانية إجهاضها باعتقال نحو 100 متظاهر بمدن مختلفة واستخدام الغاز المسيل للدموع.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، حشوداً ضخمة من المحتجين الذين خرجوا في الشوارع وسط هتافات للمطالبة برحيل الحكومة والإفراج عن المعتقلين وتطهير البلاد من الفساد، فيما يحاول رجال الأمن فض تلك الاحتجاجات دون جدوى.
بدورها، دانت وزارة الخارجية الأمريكية اعتقال المتظاهرين السلميين من قِبل السلطات الإيرانية، مشيرةً إلى أن زعماء إيران حولوها من دولة غنية ذات تاريخ وثقافة غنية إلى بلد شرير وضعيف.
وقالت الخارجية الأمريكية، إن أهم صادرات إيران حالياً العنف وإراقة الدماء والفوضى، داعيةً جميع البلدان إلى دعم الشعب الإيراني وحمايته علناً ومطالبه بالحقوق الأساسية وإنهاء الفساد.
وفق”أخبار24″.
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