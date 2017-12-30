كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تسجيلها 7 إصابات جديدة بأنفلونزا الطيور في مناطق الرياض والقصيم والشرقية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة أن 5 إصابات جديدة تم تسجيلها في منطقة الرياض، وواحدة في مركز البصر بالقصيم، وأخرى في جزيرة تاروت بالمنطقة الشرقية، لافتةً إلى أن مختبر التشخيص البيطري بالرياض تعامل مع 1720 عينة منذ بداية الأسبوع الماضي.
وبيّنت أن الفرق الميدانية بالوزارة نجحت في التخلص من 1325 طيراً مصاباً بالأنفلونزا في محافظة الأحساء، إلى جانب 800 طير في بعض أحواش منطقة القصيم، وكذلك 813 طيراً في أحد مشروعات الدواجن بمدينة الرياض.
ولفتت إلى أن الفرق تواصل عملياتها للتعامل مع الطيور المصابة بالأنفلونزا في مشروعين للدواجن بمحافظتي الخرج وضرما، مبينةً أن عدد البلاغات الواردة في غرفة الطوارئ خلال 24 ساعة وصل إلى 27 بلاغاً، إلى جانب 37 استفساراً. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج