أصدرت الهيئة العامة للأرصاد حماية البيئة اليوم (الجمعة) تحذيرا من تقلبات جوية على مناطق المملكة بدءاً من بداية الأسبوع المقبل ولمدة 3 أيام، حيث ستصل درجة الحرارة إلى “صفر” في بعض المناطق.
وأوضحت إدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة حدوث تقلبات جوية اعتبارا من بعد غدٍ الأحد إلى يوم الثلاثاء حيث تتأثر مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، وتمتد لمكة المكرمة والمدينة المنورة، اعتبارا من الأحد المقبل أيضًا.
وأضافت أن الحالة الجوية تمتد إلى مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، ويلي ذلك انخفاض ملموس في درجات الحرارة، مصحوبًا برياح شمالية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال وغرب المملكة اعتبارا يوم الاثنين المقبل.
وأشارت إلى وصول درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر المئوي على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وتكون السماء غائمة مع تواجد سحب منخفضة ومتوسطة، وقد تهطل أمطار على غرب وجنوب غرب وأجزاء من شمال المملكة يومي الأحد والاثنين المقبلين.وفق “أخبار 24”.
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