قال المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد عاطي القرشي، إن شرطة الحوية بمحافظة الطائف ألقت القبض على شخصين تورطا في اقتحام صيدلية ومحاولة سرقتها وتهديد الموظف المناوب بها بسلاح أبيض (سكين).
وأوضح أن مركز شرطة الحوية تلقى بلاغاً بالحادثة وباشر إجراءات التحقيق التي أسفرت عن القبض على أحد المتورطين، وكان في حالة غير طبيعية عندما ألقي القبض عليه.
وأضاف أن الشرطة استمرت في التحري عن المتهم الآخر وملاحقته حتى ألقي القبض عليه، لافتاً إلى أنهما مواطنان، وسبق أن تورطا في محاولة سرقة أحد الأشخاص بالأسلوب نفسه.
وتابع أن الشرطة أحالت المتهمين بعد التحقيق معهما إلى فرع النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
وكان مقطع فيديو متداول للحادثة قد أظهر دخول المتهمين للصيدلية وهما ملثمان، وهدد أحدهما موظف الصيدلية وأحد الأشخاص الذي كان متواجدا فيها بسكين، واستولى على مبلغ مالي من الشخص الآخر.
وفق”أخبار24″.
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