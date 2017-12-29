نجحت إدارة دوريات أمن المحافظات بشرطة الرياض، ممثلة بشعبة دوريات محافظة الغاط، في الإطاحة بعصابة مكونة من 3 متهمين، “باكستانيان وفلبيني”، جميعهم في العقد الثالث من العمر، امتهنوا سرقة المعدات ومواد البناء وبيعها.
وأوضحت شرطة منطقة الرياض أن دوريات أمن محافظة الغاط اشتبهت باثنين من الوافدين يستقلان مركبة للنقل بأحد شوارع المحافظة، محملة بقواطع كهربائية، وتبين بعد متابعتهما أن المركبة مسروقة، وأن لديهما شريكا ثالثا يعمل بورشة لصيانة السيارات، يستخدمونها لإخفاء المسروقات تمهيداً لتصريفها وبيعها، وجرى ضبطهم في كمين محكم.
وأضافت الشرطة أنها ضبطت بحوزتهم عدداً من قواطع وكيابل كهربائية، ومبالغ نقديه تقارب الـ70 ألف ريال، بينها عملات أجنبية بقيمة 7900 ألف دولار أمريكي مجهولة المصدر، وطائرة إلكترونية بخاصية التحكم عن بعد، ومنشار كهربائي، وأجهزة جوالات.
وأشارت إلى أنه تم توقيفهم بمركز الشرطة المختص، وأشعرت دائرة النيابة العامة بالمحافظة لإكمال اللازم بوصفها الجهة المختصة.
وفق “أخبار24”.
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