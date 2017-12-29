أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم الجمعة حظر نقل الطيور الحية بين مناطق ومحافظات ومدن المملكة المختلفة، إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة، وذلك تحاشياً لانتشار مرض إنفلونزا الطيور.
وشدّدت الوزارة في بيان موجّه لشركات إنتاج الدواجن والطيور ومربي الطيور على أنه يحظر نقل الطيور الحية بجميع أنواعها بين مناطق المملكة،
إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة أو أحد فروعها، مبينةً أن الحظر يهدف للحد من انتشار مرض إنفلونزا الطيور.
يُذكر أن سوق العزيزية بالرياض شهد نفوق عدد من الطيور بسبب تفشي المرض، ثم تجدد نفوق طيور بذات السوق أمس الخميس، فيما أعلنت الوزارة أمس عن اكتشاف حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في مزرعة بالأحساء، مؤكدةً أنها تواصل عمليات الفحص والتقصي الميداني في مزارع وأسواق الطيور للتأكد من سلامتها. وفق”اخبار24″.
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