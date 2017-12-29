حصد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ اليوم الخميس جائزة الشخصية الأكثر تأثيرا في كرة القدم العربية لعام 2017.
وجاء التتويج عبر مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثاني عشر، المقام حاليا تحت رعاية الشيخ حمدان آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس مجلس دبي الرياضي.
وتسلّم الجائزة نيابة عن آل الشيخ نائبه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، في الحفل المقام حاليا في دبي، في الوقت الذي بادرت فيه أندية سعودية واتحادات عربية لتهنئة آل الشيخ بالجائزة. وفق”اخبار24″.
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