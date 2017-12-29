أصدر وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد قرارا بتعيين الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، الإعلامي داوود الشريان، رئيساً لمجلس إدارة شركة شبكة الإخبارية.
وتضمن القرار أن تضم عضوية مجلس إدارة الشركة كلاً من عبدالعزيز حمد الفهد، والإعلامي خالد أحمد مدخلي، ومحمد عبدالله القحطاني، وعبيد عبدالله الرشيد، وجاسر عبدالله الجاسر، وسعد محمد الجريس.
وكان وزير الثقافة والإعلام قد أصدر قراراً بتحويل قناة الإخبارية إلى شركة شبكة الإخبارية (شركة ذات مسؤولية محدودة)، تكون ملكيتها مناصفة بين كل من هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة وكالة الأنباء السعودية، في أحدث خطوة باتجاه مواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي المحلي والعالمي.
وأكدت وزارة الثقافة والإعلام أن القرار يستهدف تطوير قناة الإخبارية الناطقة باللغة العربية وإطلاق قناة إخبارية باللغة الإنجليزية، وتكون الشركة قادرة على تطوير الخبرات المتعلقة بالأحداث وتحسين تغطية ومتابعة الأخبار المحلية والعالمية والتفاعل مع المتغيرات، بما يقدم إعلاماً سعودياً مواكباً.
كما تسعى الشركة إلى التميز في نشر المحتوى الحصري وفق معايير الصدق والدقة والموضوعية، وتحقيق عائد مالي للاستثمار في قطاع الإعلام، وإنشاء منصات جديدة للتوزيع الرقمي للوصول لصناعة محتوى منافس.وفق “أخبار 24”.
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