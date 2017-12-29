وثَّق مواطن قيام عامل بأحد المخابز بمركز القحمة التابع لمنطقة عسير، بوضع سيجاره على قرص العجين قبل تجهيزها بالفرن ومن ثم تقديمها كخبز للزبائن.
وكان المواطن يشتري الخبز من المخبز، ووجد السيجارة موضوعة على قطعة من العجين، فرفض شراء الخبز ووثق الواقعة بكاميرا جواله، داعياً الجهات المختصة للتدخل واتخاذ الإجراءات النظامية ضد المخبز.
وتعيد الواقعة إلى الأذهان؛ قيام الفرق الرقابية بأمانة الأحساء قبل أكثر من عام بضبط خباز آسيوي رُصد وهو يبصق في عجينة الخبز قبل وضعها في التنور، حيث تم إغلاق المخبز احترازياً والتحفظ على العامل لدى شرطة المبرز.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج