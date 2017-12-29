افتتح مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج الأخصائي فهد بن محمد الممخور أمس الخميس مركز صحي حي المنيفية للخدمات الصحية الأولية، وذلك بحضور مشرف القطاع الصحي بالمحافظة الدكتور جمال عباس ومدير المركز عبدالله المبارك وعدد من أعيان ووجهاء الحي.
وبعد قصه لشريط الافتتاح قام بعمل جولة على أقسام المستشفى إطلع فيها على التجهيزات الصحية في المركز ضمن ما وفرته صحة الرياض لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين من سكان الحي والذي يبلغ عددهم نحو 6 آلاف شخص.
ومن جانبه فقد أوضح مدير مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية الأخصائي فهد بن محمد الممخور أن تدشين مركز صحي حي المنيفية يأتي وفق خطة استراتيجية لتطوير القطاع الصحي على مستوى المحافظة بدعم ومتابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري ومساعده للصحة العامة الدكتور حسن كريري، ترتكز على توفير الخدمه الصحيه للمواطنين في كافة أحياء المحافظه وفق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج