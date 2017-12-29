رفضت سفارة المملكة في تركيا ما تناقلته صحف تركية حول إحباط أنقرة لمحاولة انقلاب على أمير قطر، مؤكدةً أن التقرير تضمن ادعاءات باطلة ضد المملكة.
وأكدت السفارة أنها ترفض ما جاء في ذلك التقرير من مزاعم ضد المملكة بأنها سعت لتدبير انقلاب في دولة سبق وأن أعلنت قطع علاقاتها معها منذ يونيو الماضي، مشددةً على أنها ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة.
واستنكرت السفارة الزجّ باسم المملكة في مثل هذه الادعاءات، لاسيما أن الدولة التي يزعم التقرير أن تركيا دافعت عنها هي نفسها نفت صحته.
ودعت السفارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية، مؤكدةً احتفاظها بحق الرد واتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت مجلة “جارتشيك حياة” التركية نشرت في 25 ديسمبر 2017 تقريراً بعنوان “تركيا منعت الانقلاب في قطر”، وتضمن مزاعم أن أنقرة أحبطت محاولة انقلاب من تدبير السعودية والإمارات ضد أمير قطر ليلة 5 يونيو الماضي، وهو ما نفته السفارة السعودية جملة وتفصيلاً.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج