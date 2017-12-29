كشفت تقارير صحافية النقاب عن السجل الإجرامي للمطلوبين الثلاثة (محمد حسين علي آل عمار، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد)، الذين أعلنت وزارة الداخلية مؤخراً عن تورطهم في جريمة اختطاف وقتل قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف الشيخ محمد الجيراني.
وتورط المطلوب محمد حسين علي آل عمار في عمليات إطلاق نار على رجال الأمن واستهداف دورية أمنية في حي الخضرية بمدينة الدمام، وسطو مسلح على سيارات نقل أموال بمحافظة القطيف، وقتل رجل أمن أثناء أدائه عمله ببلدة المجيدية بالشرقية وإصابة آخر.
واعترف عددٌ من المطلوبين الذين تم إلقاء القبض عليهم بقيادة المطلوب الثاني ميثم علي محمد القديحي لهجمات مسلحة على رجال الأمن، وقيادة هجوم مسلح على مركز شرطة تاروت، وإطلاق النار على إحدى الدوريات الأمنية أثناء مرورها بمدخل القطيف، كما دلَّ أحد المضبوطين على تسليمه ست كراتين ذخيرة للقديحي واستخدامه إياها لمهاجمة رجال الأمن.
أما المطلوب علي بلال سعود الحمد؛ فقد بينت التقارير تورطه في إطلاق النار على مبنى الدوريات الأمنية بالقطيف ومهاجمة دوريات الأمن في احتفال اليوم الوطني عام 1436هـ، وتنفيذ عملية سطو مسلح على صراف آلي بالقطيف في 24 صفر 1437هـ، وإطلاق النار بعدها بيومين على دورية للضبط الإداري بشرطة القطيف، ما أدى لاستشهاد رجلي أمن.
كما تورط الحمد في إشعال أحداث الشغب وإحراق الإطارات وإغلاق الشوارع العامة عقب تنفيذ حكم القتل تعزيراً في “نمر النمر”، بالإضافة إلى الاعتداء على سيارة تقل موظفي “أرامكو” بأحد شوارع القطيف، وإلقاء قنابل مولوتوف على مبنى الاستخبارات العامة بالقطيف في نهاية ربيع الأول 1437هـ.وفق “أخبار 24”.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في 29 المحرم الماضي تورط المطلوبين الثلاثة في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن وتخريب المرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية بالمنطقة الشرقية.
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