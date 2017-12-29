قالت مصادر إن وزارة التعليم تدرس وضع مدونة لقواعد السلوك والأخلاق المهنية لمنسوبي التعليم، لتحل محل “ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم العام” الذي تم إقراره في فبراير 2006.
وأوضحت المصادر أن المدونة تهدف لتحديد مبادئ ثابتة للمهنة، تكون بمثابة منبع لسلوكيات منسوبي التعليم، وتوضح الضوابط والواجبات والحقوق المتعلقة بالمعلمين والمعلمات، وتعزز من انتمائهم للمهنة.
وأبانت أن المدونة حال إقرارها ستكون أساسا لتطوير علاقات عمل إيجابية وفعّالة، لافتة وفقاً لصحيفة “الوطن” إلى أن المدونة ستسهم في توعية المعلم بمسؤولياته وحقوقه، وتؤسس بالمقابل لالتزام المجتمع والنظام التعليمي واحترام حقوق جميع العاملين في مهنة التعليم، ورفع مكانة المعلم.
من جهتهم، أكد متخصصون في المجال التعليمي والتربوي أن وضع المدونة سيساعد على بناء معايير مهنية طموحة للمعلمين، ويجعل مهنة التعليم مهنة منافسة للمهن الأخرى، ما ينعكس إيجاباً على تحسين نوعية التعليم والتعلم.
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