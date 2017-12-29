يرى الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن أن المملكة الآن تأخذ “طبيعتها” وتنتقل من عصر قديم لعصر حديث، وتتبوأ مكانة كبيرة.
وأكد الأمير بدر، في لقاء يبث على برنامج “روافد” على قناة العربية مساء اليوم الجمعة، أن المسألة لا تتعلق فقط بقرار السماح للنساء بقيادة السيارة، بل إن هنالك انتقالا سريعا من عصر لآخر.
وأشار إلى أن ما تمتاز به قيادة المملكة أنها “لا ترضخ للضغوط في أمر تعتقد أنه سابق لأوانه، وإنما تراعي ناسها وأهلها”.
وفي سياق متصل، اعتبر الأمير الشاعر أن “الغالبية العظمى من علماء الدين يسعون لصالح الإنسان.. ولكن الصوت الشاذ والمغرض عالٍ كثيرا”، وهذا ما يفسر تأثيره السلبي على عموم الناس.
وأضاف أنه كان يتمنى لو وقف رجال الدين في مقدمة الصفوف ضد الأصوات الشاذة التي استخدمت الدين لأغراض سياسية، مؤكداً أن هذه هي نقطة عتبه على الدعاة والوعاظ.
وفق “أخبار 24”.
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