هاجم قرد من قرود البابون واحدة من الزائرات لجبل النور بمكة المكرمة، وخطفت حقيبتها من يدها وفرَّ بها بعيداً.
وأظهر مقطع فيديو متداول عدداً من الزوار والزائرات يقفون على جبل النور، فيما كان بعضهم يقوم بتصوير بعض القردة التي اقتربت منهم طلباً للطعام، حيث قام أحد القرود بالاقتراب من إحدى الزائرات، وخطف قارورة مياه من جوارها، ومن ثم وبحركة سريعة وخفيفة خطف حقيبة الزائرة وهرب بها.
وتجمعت حول القردة التي خطفت الحقيبة مجموعة من القرود الأخرى، حيث بدأوا في تقليب الحقيبة بحثاً عن طعام بداخلها.
وفق “أخبار 24”.
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