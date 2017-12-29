ذكرت مصادر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تبحث عن 18.2 ألف مواطن ومواطنة لتسليمهم مستحقاتهم التأمينية، ولم يتم العثور عليهم.
وقالت المصادر وفقاً لصحيفة “المدينة” إن غالبية الذين لهم مستحقات من أسر واحدة، حيث بلغ عدد أفراد بعض الأسر الجاري البحث عنهم 15 شخصًا من أسرة واحدة.
وتوقعت أن تكون هناك عمليات تستر تمت أو توظيف وهمي واستخدام أسماء أشخاص دون علمهم، مشيرة إلى أنه جارٍ البحث عن الأشخاص؛ من أجل الوصول لهم وصرف مستحقاتهم التأمينية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج