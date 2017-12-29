تمكن اللاعب الهندي أناند فنسيوانتان من الفوز ببطولة الشطرنج السريع من منافسات بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج.
وتغلب اللاعب الهندي في المباراة الفاصلة للبطولة على اللاعب الروسي فيدوساف فلاديمير بعد تعادلهما في النقاط وتحقيقهما (10.30) نقطة.
كما حققت الصينية جو وان جون المركز الأول في مسابقات السيدات بعد تحقيقها (11.30) نقطة، وجاءت في المركز الثاني مواطنتها لي تنغ جي بعدما حققت 11 نقطة، فيما حصلت على المركز الثالث الألمانية باتز إليزابيت بـ10.30 نقطة.
يأتي هذا فيما تنطلق اليوم (الجمعة)، منافسات الشطرنج الخاطف بمشاركة 240 لاعباً ولاعبة يمثلون 70 دولة، على أن تختتم بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج منافساتها غداً (السبت).وفق “أخبار 24”.
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