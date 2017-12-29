دخل محترف نادي الاتحاد اللاعب محمود كهربا في مشادة مع جماهير الفريق خلال لحظات استبداله بمباراة فريقه مع نظيره الفيصلي ببطولة الدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.
وأطلقت جماهير الاتحاد المتواجدة بالملعب صافرات الاستهجان خلال خروج كهربا، فيما حاول الأخير تمالك أعصابه حتى خروجه من الملعب والوصول إلى دكة البدلاء ليبدأ في الرد على الجماهير بالتلويح بإشارات عتاب لهم.
يشار إلى أن اللاعب كهربا يعاني خلال المباريات الأخيرة من تراجع مستواه الفني، الأمر الذي دفع مدربه إلى تغييره بعد مشاركته في غالبية أوقات مباراة الفريق مع الفيصلي.
وفق “أخبار 24”.
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