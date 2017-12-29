حذرت اللائحة الخاصة ببرنامج “حساب المواطن”، المستفيدين من إخفاء أو تغيير أي معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية خلال تسجيلهم بالبرنامج، متوعدةً من يقدم على ذلك اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأوضحت نصوص لائحة البرنامج أن القائم بعملية إخفاء أو تغيير المعلومات سيتخذ ضده إجراءات في مقدمتها إيقاف الطلب الخاص بالمتقدم وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على سنتين.
وبّينت اللائحة أن العقوبات تشمل أيضاً استرداد الدعم الذي حصل عليه المستفيد الأساسي بغير وجه حق وذلك وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
وتطالب اللائحة المستفيد بتحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغيير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على دورة تقييم الأهلية والاستحقاق، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ حدوث التغيير، حتى لا يتعرض لتلك العقوبات.وفق “أخبار 24”.
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