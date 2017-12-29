توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال المملكة.
وأوضح التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي تتحول جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج