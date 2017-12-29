رعى سعادة مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار صباح اليوم الخميس الموافق 10 / 4 / 1439 هـ الحفل الذي أقامه قسم الموهوبين بالتعاون مع ثانوية ابن النفيس لتكريم وتخريج الدفعة الأولى من طلاب فصول الموهوبين المتوقع تخرجهم الفصل الأول للعام الدراسي 1438/ 1439 هـ وذلك في مبنى الشؤون المدرسية..
بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ خالد بن عبدالله الحربي ومساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الدكتور صالح بن بخيت الدويلة ومشرف عام النشاط العلمي بالوزارة الأستاذ فيصل القعيطي ورؤساء الأقسام بالإدارة وأولياء أمور الطلاب ..
بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم كلمة رئيس قسم الموهوبين الأستاذ عبدالله السيف قائلاً أنّ دعم مدير التعليم ومساعديه ينعكس إيجابًا على مستويات الطلاب ويزيد من روح التنافس الإيجابي بين الطلاب المتفوّقين والموهوبين لتحقيق أفضل النتائج ، وفي ختام كلمته وجه شكره لوزارة التعليم على تبنيها مشروع فصول الموهوبين داخل مدارس التعليم العام والدور الكبير لقيادة المدرسة ومعلميها لمساهمتهم في خلق بيئة فاعلة وجاذبة لإنجاح فصول الموهوبين ..
تلاها كلمة أولياء أمور الطلاب ألقاها الأستاذ عبدالله الشدي اثنى فيها على فكرة المشروع وعلى نتائجه وسيساهم في الأعوام القادمة بشكل رئيسي في تبني رؤية المملكة 2030 ..
عقبها كلمة الطلاب ألقاها نيابة عنهم الطالب نواف العوشن، ثم كلمة قائد ثانوية ابن النفيس الأستاذ عقيل العنزي ذكر فيها أن افتتاح فصول الموهوبين يأتي ضمن سياسة وزارة التعليم لرعاية الطلاب الموهوبين لتنمية مواهبهم وقدراتهم وتزويدهم بكل الخبرات والمهارات التي تؤهلهم للتفوق والإبداع، مشيرا إلى أن المناهج إثرائية متعلقة بالمواد التي تلبي احتياجات هؤلاء الطلاب ومتسمة بالعمق والتحدي ومحفزة للإبداع والابتكار، مثمنا دعم إدارة التعليم لتحقيق كل ما من شأنه تميز أبناؤنا الطلاب ..
بعد ذلك عرض مرئي لمشروع فصول الموهوبين، وفي الختام تم تكريم الطلاب وأولياء أمورهم بدروع تذكارية وشهادات شكر .
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