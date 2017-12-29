أقامت مدارس ثانويه فرسان الجزيره الاهليه بنات بمحافظة الخرج بدعم الطالبه / أمجاد السرحان في مشاركتها بالرسم وتم بحمدلله حصولها على المركز الاول بالرسم بمحافظة الخرج بإشراف معلمتها أ/ منيرة القحيز
وتم استضافة الطالبه / امجاد السرحان اليوم الاربعاء بتاريخ ٩ /٤ /١٤٣٨ في قناه السعوديه الاولى في برنامج صباح السعودية وكذالك تم استضافتها في استديو التربيه وتعليم بالخرج .
نسال الله لها دوام التوفيق ونجاح
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شاهد حكاية أمجاد السرحان مبدعة #الخرج ذات ال 14 عاما
شاهد حكاية أمجاد السرحان مبدعة #الخرج ذات ال 14 عاما
الخرج اليوم - سعود الضحوك:
أقامت مدارس ثانويه فرسان الجزيره الاهليه بنات بمحافظة الخرج بدعم الطالبه / أمجاد السرحان في مشاركتها بالرسم وتم بحمدلله حصولها على المركز الاول بالرسم بمحافظة الخرج بإشراف معلمتها أ/ منيرة القحيز
أقامت مدارس ثانويه فرسان الجزيره الاهليه بنات بمحافظة الخرج بدعم الطالبه / أمجاد السرحان في مشاركتها بالرسم وتم بحمدلله حصولها على المركز الاول بالرسم بمحافظة الخرج بإشراف معلمتها أ/ منيرة القحيز
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