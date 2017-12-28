كشفت مصادر اليوم (الخميس) عن مفاوضات تجريها شركتا “أمازون” و”آبل” الأمريكيتان العملاقتان للدخول في استثمارات واسعة مرخصة في السوق السعودي.
وقالت المصادر، وفقا لـ “رويترز”، إن الشركتين دخلتا في مباحثات بشأن الحصول على ترخيص للاستثمار في المملكة، حيث تقود آبل مفاوضات مع الهيئة العامة للاستثمار، فيما أوكلت أمازون وحدتها الخاصة بخدمات الإنترنت للتفاوض مع الحكومة السعودية، وهي الوحدة المتخصصة التي ستشكل – وفقا للمصادر – منافسا لشركات الاتصالات الحالية.
وفي السياق نفسه، أكدت المصادر أن مناقشات آبل مع هيئة الاستثمار ستسفر قريبا عن الاتفاق على الحصول على ترخيص للشركة، على أن يكون افتتاح أول متجر آبل للتجزئة في عام 2019.
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