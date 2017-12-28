أظهرت لقطة من البث المباشر لمباراة الهلال وأحد، في الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، أباً يظلل ابنه من أشعة الشمس خلال المباراة.
ولاقت اللقطة من المباراة التي أقيمت اليوم (الخميس) على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة استحسان متداوليها، ناثرين شعراً في حنان الآباء وقلوبهم تجاه الأبناء.
يشار إلى أن الهلال تصدر بنتيجة هذه المباراة (4 – 1) للدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة، في حين يحتل نادي أحد المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة.
التعليق لكم…#دوري_بلس pic.twitter.com/f4l4fWntgX
— دوري بلس (@dawriplusksa) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧ وفق”أخبار24″.
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