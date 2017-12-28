نفى مصدر هلالي وجود أي مفاوضات مع التونسي فخر الدين بن يوسف صانع ألعاب فريق الترجي التونسي، بعدما زعمت وسائل إعلام تونسية بأن اللاعب مطلوب من الزعيم خلال الميركاتو الشتوي القادم.
وأكد المصدر، بأن إدارة الهلال لم تدخل في أي مفاوضات مُطلقًا مع بن يوسف، وأن اللاعب ليس مطروحًا على طاولة المفاوض الهلالي لتعويض رحيل ماتياس بريتوس، وكذلك إصابة كارلوس إدواردو الذي سيعود في بداية الموسم المقبل.
وكان فخر الدين بن يوسف قد تألق مع الترجي في الفترة الماضية، حيث انضم له قادمًا ميتز الفرنسي صيف 2015، وشارك معه في 54 مباراة محلية وإفريقية، واستطاع تسجيل 18 هدفًا وصنع 4 آخرين.
وفي الوقت الحالي، يعاني فخر الدين بن يوسف من إصابة قوية، حيث تعرض لكسر في أحد أصابع قدمه الأمر الذي سيغيب بسببه لفترة عن الملاعب، حيث أصيب خلال لقاء الصفاقسي في الجولة التاسعة من الدوري التونسي. وفق”أخبار24″.
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