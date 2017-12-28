كشف فهد الانصاري المحترف الكويتي في صفوف فريق الاتحاد اسباب استبعاده من بعثة الكويت المشاركة في خليجي 23 حاليًا، مشيرًا إلى أن مقطع فيديو كان وراء خروجه واستبعاده من البطولة.
وقال الانصاري في تصريحات عبر أكشن يا دوري:”المنتخب الكويتي كان أقل المنتخبات جاهزية للبطولة بعد المنتخب اليمني ولم نكن نتوقع انتقال خليجي 23 إلى الكويت في هذه الفترة القصيرة”.
وأضاف:”خروج الكويت من دور المجموعات كان خلفه الإعداد السيء للبطولة .. إلى هذه اللحظة لم أتفاوض مع إدارة الاتحاد فيما يخص تجديد عقدي”.
وتابع: “استبعادي من الأزرق الكويتي كان إداريا وليس فنيا بسبب المقطع المتداول”.
المقطع تضمن ترديد أهازيج خادشة للحياء وللذوق العام أثناء تواجد الأنصاري في معسكر الأزرق الكويتي، في خليجي 23، برفقة زميله في المنتخب ناصر القحطاني
.وواصل الانصاري تصريحاته قائلًا:” لدي الرغبة بالتجديد لنادي الاتحاد وأفخر بتواجدي فيه”.
وأتم:” أتوقع أن هناك أسماء في المنتخب السعودي المشارك بخليجي 23 ستتواجد في التشكيلة المشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا”. وفق”اخبار24″.
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