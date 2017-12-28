علمت “الرياض” ان مهاجم النصر محمد السهلاوي اضطر لمغادرة تدريب امس الاربعاء بعد تعرضه للإصابة في مفصل القدم، ولازم العيادة الطبية، وأكد الجهاز الطبي انه سيتم اجراء الفحوصات الطبية للسهلاوي اليوم الخميس وستتضح بعدها مشاركته من عدمها في مباراة الأهلي يوم غد الجمعة ضمن مباريات الاسبوع الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين، واستعان المدرب غوستافو كونتيروس بالمهاجم الليبيري ويليام جيبور بدلاً منه في المناورة المغلقة أمس، وأعاد الظهير الأيسر عبدالله الأسطا للفريق الرديف واعتمد على المغربي سعد لكرو في القائمة الأساسية، وأكد غوستافو لإدارة الكرة أن لاعب خط الوسط ابراهيم غالب افضل فنياً من اللاعب متعب المطلق في موكز الظهير الأيمن، وابدى سعادته بتماثل الحارس الاساسي وليد عبدالله للشفاء ليكون حامي عرين الفريق عوضاً عن الحارس حسين شيعان.
من جهة أخرى اكدت المصادر اجتماع المدرب مع رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي أمس الأربعاء، وطالبه بضرورة تسليم اللاعبين مرتباتهم المتأخرة بواقع ثلاثة أشهر للاعبين غير السعوديين وستة أشهر للاعبين السعوديين.
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