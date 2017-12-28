أوضحت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، أن البرازيلي ليوناردو سوزا لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أبلغ إدارة ناديه بعدم مقدرته على العودة من بلاده إلى جدة، قبل نهاية العام الميلادي الجاري.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن ليوناردو تواصل هاتفيًّا أمس مع الإدارة، مبينًا أن لديه ظروفًا خاصة تحتم عليه البقاء في البرازيل إلى رأس السنة.
وأوضح ليوناردو في اتصاله الهاتفي، أن لديه مستندات قضائية تثبت حاجته إلى البقاء في بلاده الأيام المقبلة.
مؤكدًا أنه سيطلب من وكيل أعماله إرسال كافة الأمور المتعلقة بغيابه إلى إدارة النادي.
وأمام ذلك، استبعد الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الأهلي، ليوناردو من حساباته خلال المواجهة المرتقبة مع النصر غدًا الجمعة، ضمن الجولة 16 من الدوري السعودي، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.وكان ليوناردو تحصل على موافقة إدارة النادي من أجل المغادرة إلى البرازيل لمدة يومين فقط في 20 ديسمبر الجاري، إلا أنه لم يلتزم بذلك في واقعة تتكرر للمرة الثانية منذ نوفمبر الماضي.
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