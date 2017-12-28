استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر العوجا بالدرعية بعد ظهر اليوم (الخميس)، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت والوفد المرافق له.
ورحب خادم الحرمين الشريفين بالشيخ ناصر الصباح الذي نقل لخادم الحرمين الشريفين تحيات أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة، كما تناول الجميع طعام الغداء مع خادم الحرمين الشريفين.
حضر الاستقبال الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وعدد من الأمراء ومستشاري خادم الحرمين الشريفين.
وحضر من الجانب الكويتي، الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة، والشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح وكيل وزارة الدفاع، والشيخ عبدالله نواف الأحمد الصباح نائب رئيس هيئة أركان الجيش، وعدد من مرافقي وزير الدفاع الكويتي.وفق “أخبار 24”.
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