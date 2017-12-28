وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، اتفاقية مع شركة بداية لتمويل المنازل قيمتها مليار ريـال، وذلك لشراء محفظة تمويل وتوفير تسهيلات لإعادة التمويل.
وقال وزير الإسكان ماجد الحقيل، إن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات التمويلية في توفير المزيد من الحلول التمويلية لشراء الوحدات السكنية، الهادفة لرفع نسبة تملك المواطنين للسكن.
وستوفر الاتفاقية الجديدة تمويلاً قصير الأجل وعملية شراء لمحفظة قروض سكنية من شأنهما تمكين شركة بداية لتمويل المنازل من تقديم خيارات أوسع من الحلول التمويلية المبتكرة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وتؤكد الاتفاقية التزام وزارة الإسكان بتوفير المزيد من الحلول التمويلية للمواطنين من أجل تملّك المساكن، إضافة إلى تعزيز نمو السوق العقارية.
يشار إلى أنّ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة، تأسست هذا العام بهدف إنشاء سوق التمويل السكني الثانوي.وفق “أخبار 24”.
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