نشرت جمعية حماية المستهلك “انفوجرافيك” يتضمن مجموعة من النصائح والإرشادات للمستهلكين للتعايش مع ضريبة القيمة المضافة وللتخفيف من آثارها.
ودعت الجمعية، المستهلك لمراجعة الالتزامات، وتحديد الأولويات، ووضع ميزانية محددة للمصروفات، وكذلك التركيز على الاحتياجات الفعلية، وتجنب شراء الكماليات.
وأكدت أهمية مقارنة أسعار المنتجات والخدمات مع البحث عن البدائل الأرخص سعراً ذات الجودة المناسبة، بالإضافة للترشيد في الاستهلاك، كتقليل استهلاك الماء والكهرباء، والحرص على الاستفادة من فترات العروض والتخفيضات.
ووجهت الجمعية بتجربة التسوق الإلكتروني مع توفر الضمانات والموثوقية، حيث تتوافر منتجات بسعر أقل، والتعرف على السلع والخدمات المشمولة بالضريبة المضافة، والاستفادة من التسجيل في برنامج الدعم الحكومي “حساب المواطن”.وفق “أخبار 24”.
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