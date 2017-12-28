أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن هناك عدداً من الجنسيات سيتم إعفاء مواطنيها المقيمين في المملكة من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة.
وذكرت الوزارة أن الجنسيات المعفاة من الرسوم هي (فلسطيني بوثيقة مصرية، واتحاد ميانمار، وتركستاني، ومقيم بلوشي)، بالإضافة إلى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وكانت الوزارة قد كشفت عن 8 حالات مشمولة بالاعفاء من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة منهم الجنسيات المعفاة من الإبعاد قبل أن تعود وتوضح جنسياتهم.وفق “أخبار 24”.
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