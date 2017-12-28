قال المتحدث باسم برنامج حساب المواطن علي راجحي، إن عدد المعترضين على قرار عدم الأهلية والاستحقاق بلغ 10 آلاف مواطن خلال يومين من فتح باب الاعتراض على الموقع الإلكتروني.
وأوضح راجحي وفقا لـ”اليوم”، أن عملية استقبال طلبات الاعتراض للاستفادة من البرنامج مستمرة، لافتا إلى أنه يتاح للمُسجِل التقدم بطلب اعتراض خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور النتيجة.
وأشار إلى أنه في حال قبول طلب الاعتراض، سيتم صرف قيمة الدعم المستحق للمستفيد بأثر رجعي والتي تحتسب بحد أقصى 5 أشهر، لافتا إلى أن من فاته تقديم اعتراض ضمن المهلة المتاحة المحددة بثلاثة أشهر، فعليه إعادة تقديم طلب تسجيل جديد في البوابة.
وكشف برنامج “حساب المواطن” عن تلقيه أكثر من 588.7 ألف اتصال منذ إعلان سياسات البرنامج في تاريخ 12 ديسمبر الجاري حتى يوم الأحد الماضي.
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