حذرت وزارة التجارة والاستثمار من ارتداء بجامة للفتيات، لوجود خطأ في تصميم حبل شد غطاء الرأس قد يؤدي إلى خطر الاختناق.
وشددت الوزارة على ضرورة التوقف الفوري عن استخدام بجامات مشتراة من (Marks&Spencer) ، ودعت المشترين المنتج لمنفذ البيع، واسترداد كامل مبلغ الشراء نقداً دون اشتراط توفر الفاتورة.
وأبانت أن البجامات المعنية مخصصة للفتيات في الأعمار من 7 سنوات إلى 15 سنة، وعددها 304 بجامات.وفق “أخبار 24”.
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