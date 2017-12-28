فعّلت سلطات جسر الملك فهد، امتياز “المسار السريع” في جمرك الجسر من الجانبين السعودي والبحريني، وذلك لضمان إنهاء كافة الإجراءات الجمركية لصادرات 10 شركات وطنية كبرى بالبلدين.
وقال مدير عام الجمارك السعودية أحمد الحقباني إن تفعيل المسار السريع يأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين ، مؤكداً أهمية هذه الخطوة لتعزيز التجارة البينية، بالإضافة لتسهيل انسياب السلع وبضائع الشركات الأعلى تصديراً، والملتزمة بالمتطلبات والاشتراطات المحددة وفق هذا الامتياز.
وأوضح أن تفعيل المسار سيسهم في الحد من الازدحام في المسارات الأخرى العادية، إلى جانب دعم تسهيل التجارة، وخفض مدة فسح الإرساليات، وذلك من خلال التخليص المسبق، ما يوفر على الشاحنات العابرة عناء وتكلفة الانتظار.وفق “أخبار 24”.
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